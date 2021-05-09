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Экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что бывший президент страны Леонид Кравчук, судя по всему, проживает в другой реальности. Поводом для таких резких высказыванний стали слова последнего о нормализации отношений с Москвой.
Напомним, экс-президент, который также является председателем киевской делегации в ТКГ по Донбассу, заявил, что отношения между Россией и Украиной могут наладиться при одном условии – если украинской стороне удастся решить конфликт на востоке страны в свою пользу, а РФ позволит Незалежной быть независимой. В итоге в будущем между странами можно будет восстановить торговлю и прочее, однако на это потребуется время.
Азаров в беседа с радиостанцией "Говорит Москва" отметил, что подобные заявления являются "фантазиями" Кравчука, который, видимо, "давным-давно живет в другой реальности". Единнственным основанием для урегулирования конфликта на Донбассе является выполнение Киевом соглашения, санкционированного Совбезом ООН. Урегулировать ситуацию на киевских условиях никто не будет.
Экс-премьер заявил, что Украина уклоняется от выполнения Минских договоренностей из-за позиции Франции и Германии, которые смотрят на ситуацию "достаточно нейтрально".
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