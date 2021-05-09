Переговоры между странами практически похоронили

Переговоры по поставкам "Спутника V" в Германию зашли в тупик. Об этом сообщило немецкое издание "Бильд" со ссылкой на рабочую группу в Министерстве здравоохранения страны.

Сейчас речи о том, что ФРГ в июне может получить партию российской вакции уже не идет, пишет СМИ. Причиной являются якобы проблемы России с закупкой сырья.

Поставки в Германию возможны в случае сокращения объема партий, отсылаемых в Индию. Однако, учитывая ужасающую ситуацию в стране с коронавирусом – только по данным на 9 мая за сутки в Индии заразилось более 400 тысяч человек, – такое решение российской стороны маловероятно.

Не исключено, что ФРГ может прекратить переговоры с Россией по поводу закупок "Спутника", поскольку, как отмечают в правительственных кругах, в вакцине отпадет какая-либо необходимость. Российское средство требовалось стране из-за задержек в поставках зарубежных препаратов от коронавируса, но в последнее время ситуация стала налаживаться.

Что будет с одобрением "Спутника" Европейским агентством по лекарственным средствам – тоже подвешенный вопрос. Как пишет "Бильд", требования к процедуре согласования значительно выше, чем ожидают из Москвы.

В Германии планировали закупить около 30 миллионов доз вакцины этим летом.