Порошенко просит Байдена срочно встретиться с Зеленским

Порошенко просит Байдена срочно встретиться с Зеленским
Петр Порошенко. Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Визит на Украину должен пройти раньше общения с Путиным, настаивает экс-президент

Петр Порошенко попросил к госсекретаря Штатов Энтони Блинкена как можно скорее организовать встречу Владимира Зеленского и Джо Байдена. 

Экс-президент Незалежной отметил, что в личном послании к руководству Белого дома он попросил пригласить действующего главу Украины в столицу США в ближайшее время.

Также был предложен альтернативный вариант – встреча двух президентов в Европе. Но при этом Порошенко подчеркнул, что встреча Зеленского и Байдена должна пройти до того, как американский президент встретиться с Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба партии Порошенко "Европейская солидарность". 

Также в обращении была затронута тема вступления Украины в состав НАТО. По мнению Порошенко, у Киева есть все шансы все-таки добиться своего присутствия на ближайшем саммите альянса, который пройдет в июне этого года.

На данный момент Украину на него не пригласили. Но, как считает Петр Алексеевич, сейчас очевидно, что Вашингтон готов помогать Киеву в вопросах защиты суверенитета и территориальной целостности. И поддержка была еще более мощной, если бы не малоэффективная и непрофессиональная деятельность руководства Украины. В частности, речь идет о том, что действующая власть отказалась от ряда реформ, проводимых в секторах безопасности и обороны. 

Напомним, что ранее эксперты предположили, что НАТО отказывается принимать Украину в свои ряды из-за России. Якобы альянс боится, что вхождение Незалежной может спровоцировать Москву. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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