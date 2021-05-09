Визит на Украину должен пройти раньше общения с Путиным, настаивает экс-президент

Петр Порошенко попросил к госсекретаря Штатов Энтони Блинкена как можно скорее организовать встречу Владимира Зеленского и Джо Байдена.

Экс-президент Незалежной отметил, что в личном послании к руководству Белого дома он попросил пригласить действующего главу Украины в столицу США в ближайшее время.

Также был предложен альтернативный вариант – встреча двух президентов в Европе. Но при этом Порошенко подчеркнул, что встреча Зеленского и Байдена должна пройти до того, как американский президент встретиться с Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба партии Порошенко "Европейская солидарность".

Также в обращении была затронута тема вступления Украины в состав НАТО. По мнению Порошенко, у Киева есть все шансы все-таки добиться своего присутствия на ближайшем саммите альянса, который пройдет в июне этого года.

На данный момент Украину на него не пригласили. Но, как считает Петр Алексеевич, сейчас очевидно, что Вашингтон готов помогать Киеву в вопросах защиты суверенитета и территориальной целостности. И поддержка была еще более мощной, если бы не малоэффективная и непрофессиональная деятельность руководства Украины. В частности, речь идет о том, что действующая власть отказалась от ряда реформ, проводимых в секторах безопасности и обороны.

Напомним, что ранее эксперты предположили, что НАТО отказывается принимать Украину в свои ряды из-за России. Якобы альянс боится, что вхождение Незалежной может спровоцировать Москву.