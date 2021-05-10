Военные бьют тревогу: во Франции заявили о войне и распаде страны

Военные бьют тревогу: во Франции заявили о войне и распаде страны
Фото: Gao Jing/Xinhua/www.globallookpress.com
Причиной послужил беспорядок из-за действий исламистов в государстве

Действующие французские военные заняли сторону отставных генералов в разразившемся в конце апреля скандале, связанного с угрозой войны в стране. 

Напомним, группа бывших военных опубликовала открытое письмо на имя президента Франции Эммануэля Макрона, в котором они выразили крайнюю озабоченность ситуацией в стране. Они предупредили, что исламисты могут развязать рассовую войну во Франции, которая фактически разрушит государство и приведет к тысячам невинных жертв. 

Обращение поддержали и действующие военные республики. В своем письме, опубликованным изданием Valeurs actuelles, они указали, что их товарищи гибли во время борьбы с исламизмом в Мали, Афганистане и ЦАР, а сейчас страна идет на уступки перед радикалами, которые устанавливают собственный порядок. 

Также они указали, что видят царящее во французских городах и деревнях насилие, отметив, что ненависть к Франции и ее истории превращается в норму. 

Поскольку в стране военным запрещено высказываться на политические и религиозные темы, в военном руководстве пообещали наказать подписавших письмо. 

По данным на 11:00 по Москве, письмо военных поддержали более 1,3 миллионов человек. 

Напомним, в прошлом году во Франции было совершено несколько вооруженных нападений исламистов: обезглавливание школьного учителя из-за карикатуры на пророка Мухаммеда, нападение с ножом на людей в соборе, а также подготовки терактов в Лионе и Авиньоне.

Роман ИГНАТОВ

Ответить:

Гость226111
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Скорее развалится рассея чем Франция
Гость220012
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Гость230016
Националисты, не националисты, но все, кто ведет себя как животное, для меня не человек.
Тут интересно другое.
Все понимают, что радикалы опасны для общества.
Но есть вполне конкретные силы, которые работают на эскалацию, и явно потакают радикалам. Это как Горбачёв со своей командой, целенаправленно стимулировали национализм в союзных республиках.
А французские генералы это как ГКЧП, пытаются остановить целенаправленный развал.
Гость230016
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Националисты, не националисты, но все, кто ведет себя как животное, для меня не человек.
М
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свободу арабоафриской хранции!!!
почему их заставляют жрать лягушек?! с какой стати?
за оружие черный народ,долой узурпаторов и буржуев,начинайте пилить эйфелеву башню (пилите шура,пилите..)
Гость229981
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Гость228540
MORE MORE MIGRANTS TO EUROPE!
YOU DO NOT AGREE? IN THIS CASE YOU ARE NACIONALIST..........
Точно так же и в Англии. Ребёнок мигранта шарит по карманам вашего ребёнка, а вы должны молчать - это не толерантно.
Гость228540
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MORE MORE MIGRANTS TO EUROPE!
YOU DO NOT AGREE? IN THIS CASE YOU ARE NACIONALIST..........
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