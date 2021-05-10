Борелль отметил сильное партнерство Евросоюза с США на фоне скандала с Россией

Борелль отметил сильное партнерство Евросоюза с США на фоне скандала с Россией
Жозеп Боррель. Фото: European Union/XinHua/www.globallookpress.com
Дипломат провел незримую параллель в международной политике

Еврокомиссар Жозеп Боррель во время заседания глав МИД Евросоюза в Брюсселе считает, что ситуация с отношениями между ЕС и РФ складывается все хуже. При этом, между Брюсселем и Вашингтоном партнертсво в последнее время усилилось – в особенности ему это стало понятно после прошедшего саммита G7.

Он подчеркнул, что следует обсудить на грядущем заседании Совета ЕС Россию, однако пока новых антироссийских санкций принимать не планируется. Тема "агрессии" РФ станет дополнительной к основной повестке встречи, касающейся развития трансантлантических связей. 

Как пишет РИА "Новости", во время заседания глава МИД Германии Хайко Масс отметил, что Брюссель готов к выстраиванию диалога с Москвой и надеется, что российская сторона выразит аналогичное стремление. 

Солидарность высказал министр иностранных дел Словении Иван Корчок, который отметил, что конфронтация между Евросоюзом и Россией никому не нужна. 

До этого Боррель заявлял, что в ЕС должны приготовится к дальнейшему ухудшению отношений с Россией. Он посоветовал Москве следовать ценностям Запада, если она не хочет для себя подобного исхода. При этом глава евродипломатии подчеркнул, что разлад между Европой и Россией произошел именно по вине российской стороны.

Позже в ЕС приняли новые санкции в отношении шести россиян. Москва, в свою очередь, приняла меры против нескольких европейских чиновников, что вызвало негодование у еврокомиссара. В России жестко ответили Боррелю на выпад по поводу несправедливости взаимных санкций со стороны Москвы.

Роман ИГНАТОВ

Ответить:

Гость230041
Пожаловаться Ответить
Какие улучшения?! Тебе дед, сколько лет?!
1
новости партнеров

Финны назвали предполагаемое место войны с Россией

Разведка заявила о готовности Москвы применить войска

Появились новые подробности о перехваченном американцами судне с российским оружием

Вооружение могло предназначаться для хуситов в Йемене

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей