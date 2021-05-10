Узбекистан отказался пускать ВС США поближе к России

Узбекистан отказался пускать ВС США поближе к России
Фото: Soeren Stache/dpa/www.globallookpress.com
Власти отказались от размещения в стране военных баз

Американские СМИ со ссылкой на источники из оборонного ведомства США сообщили, что из-за вывода войск из Афганистана власти рассматривают возможность разместить военные базы поближе к России – в Таджикистане и Узбекистане. Новость прокомментировали в узбекистанской Министерстве обороны.

Как пишет РИА "Новости", оборонная доктрина страны запрещает размещение военных баз на своей территории любых сторонних государств. Также этот принцип заложен в Конституции Узбекистана и концепции ведения международной политики. 

Представитель министерства отметил, что страна руководствуется принципом неучастия в военных конфликтах, а также миротворческих операциях. 

До 2005 года Ташкент потребовал от Вашингтона вывести американских военных с военного аэродрома "Ханабад", который был в их распоряжении с 2001 года. Войска перевели в Киргизию. 

1 мая начался вывод американских войск из Афганистана на основе заключенного соглащения между США и радикалами, подписанного в прошлом году. Окончание операции намечено на 11 сентября.

Роман ИГНАТОВ

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вот уроды, всюду суют свой поганый нос.
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