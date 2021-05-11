Россия выходит из Договора по открытому небу

Президентскую инициативу обсудят в нижней палате парламента

Президент России Владимир Путин выступил с законодательной инициативой о денонсации Договора по открытому небу. Соответствующий документ зарегистрирован в Госдуме 11 мая.

Договор по открытому небу (ДОН) был заключен 24 марта 1992 года, его участниками стали 27 стран-участниц Организации безопасности Совета Европы, включая Россию и США. Соглашение предусматривает беспрепятственное совершение полетов над территорией стран-участниц в целях наблюдения за военной деятельностью на их территории.

Год назад, в мае 2020 г., США в одностороннем порядке вышли из Договора, напоминает телеканал "360". Новая американская администрация это решение не одобрила, однако не стала его отменять, опасаясь послать "неверный сигнал" Москве.

Николай ВИКТОРОВ

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