Россия выходит из Договора по открытому небу

Курс рубля
- Доллар США может рухнуть: финансист назвал условие
- Курс рубля резко вырос после слов Шойгу
- Послание Путина ударило по доллару и евро
Президент России Владимир Путин выступил с законодательной инициативой о денонсации Договора по открытому небу. Соответствующий документ зарегистрирован в Госдуме 11 мая.
Договор по открытому небу (ДОН) был заключен 24 марта 1992 года, его участниками стали 27 стран-участниц Организации безопасности Совета Европы, включая Россию и США. Соглашение предусматривает беспрепятственное совершение полетов над территорией стран-участниц в целях наблюдения за военной деятельностью на их территории.
Год назад, в мае 2020 г., США в одностороннем порядке вышли из Договора, напоминает телеканал "360". Новая американская администрация это решение не одобрила, однако не стала его отменять, опасаясь послать "неверный сигнал" Москве.
Заявления чешской стороны удивляют Москву
Вооружение могло предназначаться для хуситов в Йемене