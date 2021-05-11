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Поддержка американцев дорого обойдется властям Украины. Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе визита в Киев жестко дал понять, что Белому дому нужно абсолютное подчинение Незалежной по ряду ключевых вопросов, включая отношения с Москвой. К такому выводу пришел политический консультант, глава компании стратегического консалтинга Berta Communications Тарас Березовец.
Визит Блинкена в Киеве постарались представить с самой выгодной стороны. И действительно, представитель Белого дома дал понять, что Соединенные Штаты готовы увеличить разностороннюю помощь для укрепления территориальной целостности Незалежной. Но взамен американцы выставили свои условия, касающиеся не только вопросов двустороннего сотрудничества в военной или финансовой сфере.
"По выражению лица Зеленского во время совместной пресс-конференции с американскими гостями было видно, насколько неприятной была для украинского президента беседа с Блинкеном и Нуланд за кулисами этого визита",
– обратил внимание Березовец. По его мнению, Белый дом потребовал от Зеленского вести более выраженную антироссийскую политику. Причем не ограничиваться только словами, а совершать конкретные действия, которые будут одобрены Западом, пишет украинское издание "Телеграф".
Кроме того, США решили вмешаться не только во внешнеполитические, но и во внутренние дела Украины. В частности, Зеленскому дали понять, что глава его Офиса Андрей Ермак – фигура, неугодная Белому дому из-за его связей с командой экс-президента Дональда Трампа, поэтому его нужно заменить. Не понравились американцам и некоторые другие кадровые решения Киева, в том числе смещение главы "Нафтогаза" Андрея Коболева.
Теперь, по мнению политтехнолога, многое в украино-американских отношениях будет зависеть от того, насколько послушно Зеленский будет выполнять указания Вашингтона.
Визит Блинкена на Украину состоялся 6 мая 2021 года.
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