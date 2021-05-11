Генсек ООН анонсировал переговоры с Путиным

Политик заявил, что найдет возможность для встречи даже при незапланированных обстоятельствах

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что собирается переговорить с главой РФ Владимиром Путиным в ближайшее время. Визит генсека в российскую столицу запланирован в период с 12 по 14 мая.

Так, Гуттереш сообщил, что речь пойдет о "виртуальном контакте". Однако генеральный секретарь с радостью примет российского лидера при проведении предстоящего очного собрания Генассамблеи, передает РИА "Новости".

Гутерреш также добавил, что найдет возможность переговорить с президентом России, если очный формат мероприятия будет отменен. 

Генеральный секретарь отметил, что многократно встречался с главой РФ на протяжении своей профессиональной карьеры на различных постах, включая должность руководителя ООН по делам беженцев, сообщает телеканал "360".


Егор МАЛКОВ

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