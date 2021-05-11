Политик заявил, что найдет возможность для встречи даже при незапланированных обстоятельствах

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что собирается переговорить с главой РФ Владимиром Путиным в ближайшее время. Визит генсека в российскую столицу запланирован в период с 12 по 14 мая.



Так, Гуттереш сообщил, что речь пойдет о "виртуальном контакте". Однако генеральный секретарь с радостью примет российского лидера при проведении предстоящего очного собрания Генассамблеи, передает РИА "Новости".

Гутерреш также добавил, что найдет возможность переговорить с президентом России, если очный формат мероприятия будет отменен.

Генеральный секретарь отметил, что многократно встречался с главой РФ на протяжении своей профессиональной карьеры на различных постах, включая должность руководителя ООН по делам беженцев, сообщает телеканал "360".



