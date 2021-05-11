Иностранцу далее 72 часа на то, чтобы покинуть пределы нашей страны

Чехарда с обоюдной высылкой российских и европейских дипломатов продолжается. Москва, как и обещала, соответствующим образом реагирует на антироссийские действия западных государств. Так, 11 мая стало известно о решении выдворить из нашей страны помощника атташе по вопросам обороны при румынском посольстве в Москве.



Дипломату дали трое суток на то, чтобы собрать свои вещи и отправиться на родину. Соответствующее сообщение было размещено на официальном сайте нашего МИД.

Такое решение эксперты главного российского внешнеполитического ведомства приняли на фоне ничем не аргументированной высылки из Румынии российского дипломата, помощника военного атташе при нашем посольстве в Бухаресте.