Литва нашла способ сдержать Россию

Литва нашла способ сдержать Россию
Гитанас Науседа. Фото: Simone Kuhlmey/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Странам НАТО необходимо больше вкладывать средств в свою оборону

Россия является серьезной долгосрочной угрозой для НАТО в Европе, поэтому странам блока нужно увеличить расходы на оборону. К этому призвал участников Североатлантического альянса президент Литвы Гитанас Науседа в ходе видеоконференции с представителями стран "Бухарестской девятки", сообщает издание RuBaltic.

Литовский лидер считает, что апрельские маневры Вооруженных сил РФ вблизи украинских границ якобы доказывают, что Москва не намерена "отказываться от агрессивного поведения" и что она угрожает суверенитету соседних государств.

"Растущая военная угроза России может быть нейтрализована только достаточными средствами обороны НАТО на восточном фланге Североатлантического союза", – объявил Науседа.

По его мнению, также хорошим способом сдерживания Москвы может стать активизация "политики открытых дверей" для военных контингентов альянса. Президент Литвы посоветовал европейским странам укреплять трансатлантические связи и свои армии.

Участниками "Бухарестской девятки" являются государства Восточного фланга НАТО: Чехия, Польша, Болгария, Румыния, Словакия, Венгрия и страны Прибалтики.

Напомним, будучи президентом США Дональд Трамп неоднократно призывал европейцев побольше вкладывать в бюджет блока. А вот глава Франции Эммануэль Макрон не раз высказывал мысль о том, что "мозг" НАТО давно мертв. Лидер французов полагает, что Старому свету нужно выстраивать собственную оборонную стратегию.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

советский инженер
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Почему-то когда они говорят о "сдерживании России" перед глазами возникает идиотская картина: все они вместе - и прибалты и румыны и чехи и прочие собрались на границе России и изо всех сил держат. Вот вот обделаются от натуги (бедняги, как им тяжело) но из последних сил держат. И конечно, западные европейцы должны им за это платить.
Гость227637
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Гость232141
А НАТО у границ России значит можно проводить учения и это не агрессия
Это другое :-)
Гость232141
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А НАТО у границ России значит можно проводить учения и это не агрессия
Вовка Шилов, 0505707696 и 0504230483, убивец хохлоТВАРЕЙ!
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Рожа и глаза сумасшедшего шизофреника! Это родственник Кравчука и ЗЕлупы!
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