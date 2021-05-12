Американец рассказал о войне США против России после Мюнхенской речи Путина

Американец рассказал о войне США против России после Мюнхенской речи Путина
Фото: US Navy/ via Globallookpress.com/ www.globallookpress.com
На деле же агрессия исходит вовсе не от Москвы

Известный режиссер из США Оливер Стоун раскрыл причину, по которой Вашингтон вновь развернул кампанию против Москвы. По его словам, "война против России" началась после Мюнхенской речи президента Владимира Путина.

Тогда российский лидер сказал, что Москва намерена соблюдать собственные геополитические интересы и не собирается плясать под дудку Вашингтона, напоминает URA.RU.

В беседе с изданием The Washington Post режиссер подчеркнул, что никаких доказательств "агрессии" нашей страны не существует. На деле агрессию проявляют силы НАТО, которые подбираются к границам России и Китая.

"Это – крупный пункт политики. Огромный",

– цитирует Стоуна "Общественная служба новостей".

Ранее режиссер рассказал, как к нему относятся в США после фильма о Путине. Стоун рассказал о русофобских настроениях соотечественников и клеветническом отношении к российскому лидеру, а также неприязни, которую американцы выражали в его адрес.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

Пупуасы
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Пусть спокойно спит Америка дружить с ней все равно ни кто добровольно не будет. Байдену надо понять что ему о душе уже пора позаботиться а не нагребать еще грехов.Его в ад вряд ли уже пустят. Не пролезут его кровавые руки даже в двери ада.
Разум
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В современном мире дикость слышать такие речи о том что кто то должен.Не кому Россия слава Богу не должна. У ней хватает разума не стать шестеркой в стаде баранов которых пасет Вашингтон.А Америка претендующая на свободу людей и мира стыдно говорить что все должны быть ее рабами. Тем более что учит она их не добру а варварству.Это пахан Байден свою зековскую манеру управления пусть себе оставит.
Гость223789
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Не плясать по дудку Вашингтона" - это не агрессия и спасибо Стоун, что он свою позицию открыто доносит до американцев.
Бункерный дед- Бидон
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Оливер Стоун, у вас есть яйца. И они стальные.
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