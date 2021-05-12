Дипломат покинет Россию

Пресс-секретарю посольства США в Москве Ребекке Росс предписано покинуть Россию до 21 мая. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источник в МИД РФ.

По данным издания, пресс-секретарь была внесена в список работников американской дипмиссии, которых объявили персонами нон грата в России 21 апреля. Это было сделано в ответ на аналогичные шаги Вашингтона от 15 апреля.

"Это не российская инициатива", – подчеркнули в МИД РФ.

Ранее Москву по рекомендации российской стороны покинул американский посол Джон Салливан. Официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова прокомментировала это событие.