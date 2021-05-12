Москва пока не получала от Медведчука запрос на предоставление подобного статуса для оппозиционера

Россия не намерена вмешиваться в процессы, связанные с уголовным преследованием на Украине депутата Верховной рады, лидера партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука, которого нынешний киевский режим подозревают в госизмене. Об этом сегодня заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Одновременно, отметил голос Кремля, Москва хочет убедиться, что за преследованием председателя политсовета ОПЗЖ "не стоит желание избавиться от политических конкурентов".

Также Песков ответил на вопрос, предоставит ли Россия куму Владимира Путина политубежище.

"Насколько мы знаем из сообщений СМИ, сам Медведчук находится на Украине и ни за каким политическим убежищем ни к кому не обращался", – сказал представитель российского лидера.

Пресс-секретарь добавил, что Москва вряд ли сможет оказать ему какую-то помощь на фоне имеющегося преследования, передает РИА "Новости".

Кроме того, Песков подчеркнул, что Медведчук является не пророссийским политиком, а проукраинским и украинским. Просто в отличие от многих иных в соборной деятелей он придерживается позиции сближения Незалежной с РФ, и эта точка зрения, судя по социологии, импонирует "достаточно большому количеству украинцев".

Накануне днем генпрокурор Украины Ирина Венидиктова сообщила о том, что против Медведчука и его соратника по партии Тараса Козака объявлено о подозрении в госизмене и хищении национальных ресурсов в Крыму, у фигурантов проходят обыски.

Позже в ходе брифинга вечером во вторник, 11 мая, она уточнила, что обвинение предъявлено по трем эпизодам: касательно месторождения Глубокая в Черном море, права на которое якобы незаконно Медведчук "переуступил" "кому-нибудь из России"; передачи данных о нахождении некоего секретного военного подразделения ВСУ; создании организации для "вербовки" граждан Незалежной и распространение пропаганды (т.е. "Проминь", который помогал украинцам с работой и учебой в РФ).

Медведчука и его супруги не оказалось по домашнему адресу, куда пришли силовики с обыском. Более того, пани Венидиктова объявила, что политика "потеряли" на территории страны.

Между тем, Оксана Марченко, жена лидера ОПЗЖ, сообщила в своем "Инстаграме", что вчера, когда в их киевский дом приехали СБУ, они были "за пределами Киева", поэтому те занимаются "совершенно бесполезным занятием". Однако, где именно, не уточнила.

Как пишет телеграм-канал "Зрада чи Перемога", "теоретически Медведчук вполне может быть на своей фазенде в Крыму и говорит при этом, что он на Украине. Ведь, по официальной версии, Крым – это Украина))"

Сам оппозиционер заявил, что его преследование является "расправой за принципиальную политическую позицию". По его словам, он находится на Украине и не собирается скрываться от закона, а будет добиваться справедливости.