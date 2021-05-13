Bloomberg: Евросоюз заподозрил Россию в попытке поглотить часть Украины

Bloomberg: Евросоюз заподозрил Россию в попытке поглотить часть Украины
Фото: Yulii Zozulia/ Keystone Press Agency/ www.globallookpress.com
Стремление "интегрировать" Донбасс европейцы увидели в выдаче паспортов РФ местным жителям

Евросоюз опасается, что Россия пытается постепенно поглотить часть восточной Украины. Об этом говорится в документе организации, который распространили на этой неделе среди ее членов. 

Как пишет Bloomberg, редакция которого якобы ознакомилась с документом, европейцы переживают, что "де-факто интегрировать" территорию Незалежной – самопровозглашенные республики ДНР и ЛНР – Россия хочет с помощью "нелегитимных" выборов, а также выдачи местным жителям паспортов РФ. 

При этом Россия не раз опровергла подобные домыслы, уточняя, что у нашей страны нет желания создавать Незалежной проблемы. В Москве также подчеркивали, что выдача паспортов связана с гуманитарным вопросом, так как ситуация с гражданскими правами в Донбассе перешла все возможные границы. 

Авторы материала отмечают, что в случае если Украина предоставит Донбассу большую автономность, она лишится возможности стать членом ЕС и НАТО. Также в документе перечисляется то, что Европа может сделать, чтобы усилить "устойчивость" Киева перед "российской агрессией". 

Речь идет о помощи в борьбе с гибридными угрозами, в том числе кибератаками и дезинформацией, а также с вакцинацией против коронавируса, чтобы не допустить еще большего социального и экономического кризиса. Кроме того, ЕС мог бы усилить энергетическую безопасность Незалежной, чтобы снизить ее зависимость от РФ, а также допустить страну до некоторых европейских проектов по безопасности. 

При этом в другой записке говорится о том, что послы ЕС в комитете по политике и безопасности альянса, обсуждая возможность помочь Украине присоединиться к НАТО, разошлись во мнениях. Одни поддержали имеющийся план поддержки и действий. Другая же группа отметила, что Киев недостаточно занимается реформами, которые способен осуществить сам. Например, Украина не преуспела в вопросе борьбы с коррупцией. Эта часть европейцев полагает, что странам содружества нужно больше обсуждать тему реформ Украины прежде, чем затрагивать вопросы сотрудничества со страной, в том числе о включении ее в программы безопасности блока. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

Гость233978
Пожаловаться Ответить
Антиxу#лoпутин
А под автономностью конечно понимается кремлевское политическое управление с помощью террористов пушилиных и прочей нечести (у которых руки по локти в крови) этих квазиобразований лугандонии, созданых рукотворно рфией, а содержание за счет Украины.
Управляйте у себя, вливайте побольше денег в Чечню, в Кадырова.
Придет время и украинцы сами разберуться с уродами наподобии пушилина создающего на территории Донецка концлагеря, аксеновым, константиновым, пасечником.
Добрались до мертвечука и козака, доберутся и до этих тварей.
Нет, под автономностью подразумевается американское политическое и экономическое управление с шествиями бандеровцев по улицам страны Украины.
Гость231354
Пожаловаться Ответить
Да и шо? Зачем России вся эта помойная яма. Пусть эта майданная мразь спивает свои песенки, мявкает на своей мове но на своих хуторах. И нехай Евросоюз их и содержит, дует им в попу и вытирает сопли.
игорь
Пожаловаться Ответить
соврали
не часть а ВСЮ
вообще есть Россия лишь а нет СНГ
Гость233977
Пожаловаться Ответить
Гость Николай
Откуда такая уверенность? Они у вас полуостров сп.....и ? А нет, это вы сделали !
А мы им этого не позволили сделать, а вы все продали за печенюшки.
Гость227381
Пожаловаться Ответить
Гость226111
Раша- вонючая Параша
Я знаю, куда ты сунул свой нос..
Антиxу#лoпутин
Пожаловаться Ответить
Гость221128
То, что де-факто, вся Украина находится под внешним управлением США и Европы, что равносильно уже состоявшемуся её поглощению, ни "передовая" западная журналистская братия, ни тот же Евросоюз не видят, а вот какие-то странные свои измышления о других пытаются выставить действительностью...
У украинцев был выбор внешнее управление Запада или Рф.
Украинцы долгое время (300 лет) побывали под уравлением кремля.
За эти годы украинцы не почуствовали себя равноправными по сравнению с россиянами (уничтожался геннофрнд украинской нации, уничтожалась украинская культура, уничтожался украинский язык и т.д.), украинцы были были поставщиками дешевых людских, материальных ресурсов для росимперии.
По этому между Северной и Южной Кореями украинцы выбрали Южную.
Никто не претендует на территорию Южной Кореи, но страна развивается бешенными тепами и люди почему то бегут из Северной в Южную Корею.
Гость Николай
Пожаловаться Ответить
Гость233950
Так и мы давно и не подозреваем, а знаем, что НАТО собирается поглотить Россию.
Откуда такая уверенность? Они у вас полуостров сп.....и ? А нет, это вы сделали !
Гость233950
Пожаловаться Ответить
Так и мы давно и не подозреваем, а знаем, что НАТО собирается поглотить Россию.
Антиxу#лoпутин
Пожаловаться Ответить
Теперь на очереди Беларусь и беларуссы для которых неприемлемо превращение в Беларускую автономную область в составе рфии.
Надо отдать должное картофельному лосю Лукашенке, что он не стал по требованию кровавого карлика путина заливать в прошлогоднем августе Беларусь кровью.
Кроме этого Лукашенко никогда не признавал Крым российской территорией.
Гость231232
Пожаловаться Ответить
А Депардье получил паспорт, можно считать, что пол Франции к России!
1 2
новости партнеров

Стал известен диагноз преступника из Казани

Напавший на школу юноша не раз обращался за помощью медиков

Устроивший бойню в казанской школе предстал перед судом

Мужчине предъявили обвинение и избрали меру пресечения на время следствия

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1615 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей