Военнослужащие усомнились в психическом здоровье президента

124 военных, включая бывших адмиралов и действующих генералов, выступили против президентства действующего лидера Джо Байдена, потребовав пересмотра прошлогодних выборов на пост главы государства. В Сети открытое письмо появилось 12 мая.

В тексте говорится о том, что игнорировать текущее состояние президента недопустимо. По мнению авторов письма, психика и физическое состояние Джо Байдена вызывают большие сомнения.

"Главнокомандующий вооруженными силами Соединенных Штатов должен быть в состоянии оперативно принимать решения по национальной безопасности, вне зависимости от времени суток, своего здоровья и жизни", – говорится в публикации.

Военнослужащие также заявили, что прошлогодняя президентская кампания прошла с явными нарушениями и фальсификациями, поэтому прошедшие выборы были несправедливыми.

"Конституционный строй нашей республики потерян без честного волеизъявления. ФБР с Верховным судом должны действовать при обнаружении фактов подобных нарушений, а не игнорировать эти факторы, как это было в прошлом году", – гласит выдержка.

Также авторы заявили, что действующая администрация Белого дома посягнула на конституционное право американцев в "диктаторской манере", подписав в обход Конгресса несколько десятков указов, которые отменили политику их предшественников.

"Более того, меры по контролю над населением, такие как чрезмерные блокировки, закрытие школ и предприятий, и, что самое тревожное, цензура письменного и устного выражения – все это прямое посягательство на наши основные права", – говорится в тексте.

Ранее депутат Государственной думы Геннадий Онищенко заявил, что Байден страдает болезнью Альцгеймера.