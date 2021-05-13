В администрации Зеленского рассказали об ожиданиях от встречи с Путиным

В администрации Зеленского рассказали об ожиданиях от встречи с Путиным
Фото: Volodymyr Zelensky/ via Globallookpress.com/ www.globallookpress.com
Без привлечения России донбасский конфликт не решить, заявили в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский намерен провести анализ выполнения договоренностей, заключенных по итогам Парижского саммита в составе "нормандской четверки". Об этом заявил сегодня, 13 мая, глава администрации действующего главы государства Андрей Ермак в комментариях для местных СМИ.

По словам представителя Офиса Зеленского, ряд принципиальных вопросов по договоренностям в гуманитарной сфере до сих пор остаются открытыми. Существуют и иные темы, которые необходимо обсудить на межгосударственном уровне. 

Тем не менее, украинский чиновник не стал уточнять, о каких конкретных вопросах идет речь.

"Мы видим, что принципиальные вещи гуманитарного характера и в сфере безопасности до сих пор не реализованы", – приводит "Украина.ру" заявление Ермака в комментариях для "РБК-Украина".

Официальный представитель Киева также заявил, что донбасский конфликт невозможно урегулировать без привлечения российской стороны.

Согласно приведенным данным, ранее Зеленский отдал главе своей администрации поручение по организации встречи с президентом России. Изначально речь шла о разграничении сил на территории Донбасса. Российский лидер позднее пригласил Зеленского в Москву. В офисе президента Украины заявили, что визит Путина в украинскую столицу будет "некорректным".

Сам Зеленский в конце апреля заявлял, что готов провести встречу с президентом России на территории Ватикана. Украинский лидер уточнил, что считает это место самым подходящим для диалога глав двух государств. По словам президента Незалежной, Святой Престол сохраняет для подобного мероприятия соответствующий "глобальный авторитет".

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость226111
Пожаловаться Ответить
Путин )(уйло
Гость228958
Пожаловаться Ответить
Не для мирного проживания америкосы заварили эту кашу. Встречи не будет
1
новости партнеров
По теме

Bloomberg: Евросоюз заподозрил Россию в попытке поглотить часть Украины

Стремление "интегрировать" Донбасс европейцы увидели в выдаче паспортов РФ местным жителям

Устроивший бойню в казанской школе предстал перед судом

Мужчине предъявили обвинение и избрали меру пресечения на время следствия

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1616 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей