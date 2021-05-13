Вашингтон хочет поладить с Москвой на фоне своих недавних провокаций, считают китайские журналисты

Соединенные Штаты терпят поражение от России после долгосрочного противостояния. Такое мнение выразили журналисты издания Sohu.

Так, Кремль смог с успехом отреагировать на американские санкции и выйти из пандемии. В таком случае наивно полагать, что российская сторона пойдет на некие уступки для администрации Белого дома. Реакция Байдена на недавнюю атаку на нефтепровод Colonial Pipeline стала неожиданным проявлением внешнеамериканского курса в отношении России – США по старой доброй традиции обвиняют Москву во всех грехах. Доказательная база для Штатов, как и для американских спецслужб в частности, уже давно неинтересна – достаточно просто указать пальцем на "виновника". Однако в этот раз президент заявил, что доказательства о причастности России отсутствуют.

Тем не менее, считают китайские журналисты, США не смогут задобрить Кремль предстоящей встречей Байдена с Путиным – Москва тверда в своей позиции по высылке американских дипломатов, включая пресс-секретаря посольства Ребекку Росс. До 21 мая все представители дипломатической миссии Штатов покинут российскую столицу, пишет "ПолитРоссия", ссылаясь на Sohu.

Более того, с конца апреля армия Сирии уничтожила 338 террористов с помощью российских ВКС – после этого положение американцев в регионе оказалось шатким. При этом в распоряжении США остается большее количество ресурсов и рычагов влияния. Однако Москва нивелирует указанный фактор с помощью своей продуманной внешней политики.

Ранее американский эксперт по внешнеполитическим вопросам Том Роган заявил, что глава российского МИД Сергей Лавров умело обыгрывает своих "глупых коллег" из Запада, включая Джона Керри, "жалкого" Жозепа Борреля и Хиллари Клинтон, страдающую от своей неоправданной самоуверенности.