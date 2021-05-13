Новый декрет не является гарантией спасения от краха режима в республике

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сам провоцирует оппонентов на решительные действия по его устранению. Так считает украинский политолог, руководитель аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев. По его мнению, убить Лукашенко могут попытаться как политические оппоненты, так и его приближенные.

Новый декрет о передаче власти в республике Совбезу во главе с премьер-министром в случае насильственной смерти президента не является гарантией безопасности для Лукашенко, считает Золотарев. Напротив, враги могут попытаться убрать "батьку" и посмотреть, сработает ли его задумка.

"Сама по себе фигура Лукашенко вызывает соблазн устранить его: когда на одного человека завязано все в государстве, убери его – и все рассыплется, как карточный домик",

– поясняет политолог на страницах "Главреда". Кроме того, обращает на себя внимание тот факт, что декрет резко повышает роль премьера в Белоруссии. По факту он занимает чисто техническую позицию, но по сути является вторым человеком в государстве.

"Существует риск, что у премьера возникнет соблазн устранить Лукашенко, тем более что очень часто политики "кусают" тех, кому они многим обязаны",

– предрекает политолог. Впрочем, он убежден, что даже смерть Лукашенко не принесет радости противникам белорусского режима. С высокой долей вероятности ему на смену придет другой пророссийский кандидат, а не ставленник Запада, передает мнение эксперта Общественная служба новостей.

В апреле спецслужбы России и Белоруссии разоблачили заговорщиков, которые планировали убийство Лукашенко. После этого президент республики обнародовал декрет, предусматривающий действия властей на случай насильственного устранения главы государства.