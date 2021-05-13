Никто из официальных лиц в Москве не говорил ничего подобного, напомнил политик

Беспокойство Европейского союза по поводу возможного присоединения Донбасса к РФ является лишь очередной провокацией со стороны Запада. Такое мнение озвучил зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

Ранее журналисты агентства Bloomberg заявили, ссылаясь на некий документ, что РФ намерена постепенно "поглотить" восточные территории Незалежной путем проведения выборов и выдачи российских паспортов для местного населения.

Политик напомнил, что Европейский союз без всяких противовесов принимает в свою интеграцию государства. Речь идет о попадании в зону объединения со своим парламентом и правительством. Многие российские политики также рассматривают вариант о создании единой экономической интеграции на постсоветском пространстве, включая юго-восток Украины.

Тем не менее, напомнил Джабаров, никто не говорит о присоединении Донбасса к РФ. Официальные лица в Кремле не делали подобных заявлений. Вероятнее всего, речь идет об очередной провокации со стороны Брюсселя.

"Они там опасаются, но это не им решать. Если народ Украины примет такое решение, то это они принимают решение, но не Россия", – заявил член Совфеда в интервью "Ленте.ру".

Сенатор также отметил, что РФ продолжит оказывать помощь Донбассу, где проживают практически 500 тысяч россиян.

"Естественно, мы будем помогать. Но это не вопрос присоединения", – отметил политик.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, комментируя заявление Евросоюза, что российская сторона не намерена никого поглощать. Как отметил пресс-секретарь президента России, Москва не планировала подобных действий, передает РИА "Новости".