Запад признал необходимость раздела Украины – эксперт

Запад признал необходимость раздела Украины – эксперт
Фото: Sergei Chuzavkov/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
План помощи ЕС Незалежной в реальности нужен Западу для усиления собственных позиций в регионе

На Западе смирились с тем, что Украина распалась на части, и уже делят сферы влияния. Так можно интерпретировать сообщение о том, что в ЕС готовят меры по укреплению "устойчивости Украины" против России.

Ранее Bloomberg сообщило, что в Брюсселе расценили шаги Москвы в отношении Донбасса, такие как выдача паспортов РФ жителям ЛНР и ДНР, как предвестник будущей интеграции региона в состав России. В связи с этим в ЕС разработали план помощи Украине по противодействию этому процессу. Фактически, в ЕС начали мыслить "в категориях развала Украины", приводит ИА REGNUM мнение обозревателя Михаила Демурина.

"Там, видимо, признали, что всю Украину в ее нынешнем виде Запад не переварит, что она нежизнеспособна, что ее придется делить. В этой ситуации ЕС решил первым очертить контуры начавшегося развала и хотел бы затвердить понимание, что России из остатков Украины достанется лишь малая ее часть",

– пишет эксперт. Он обратил внимание, что в европейском документе уделено мало внимания внутренним реформам, которые должен провести Киев. Из этого можно сделать вывод, что новый план ЕС нужен Западу для укрепления своих позиций в Незалежной, а не реальной ей помощи.

При этом некоторые эксперты предположили, что новые обвинения Брюсселя лежат в русле его русофобской политики и за ними вскоре последуют очередные санкции против РФ.

Николай ВИКТОРОВ

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