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Киевский суд назначил Виктору Медведчуку круглосуточный домашний арест до 9 июля включительно в качестве меры пресечения. Таким образом прокуратуре отказали в требовании заключить политика под стражу.
Об этом сообщают РИА "Новости".
Также его обязали сдать заграничный паспорт и носить электронный браслет. Медведчук сообщил, что собирается принимать решение о дальнейших действиях совместно с адвокатами. Пока неизвестно, намерен ли он обжаловать избранную меру пресечения.
Напомним, лидеру украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь!" Виктору Медведчуку и его соратнику Тарасу Козаку предъявили обвинения в госизмене. Их подозревают причастными в разграблении крымских ресурсов.
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