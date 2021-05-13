Политика отказались помещать под стражу

Киевский суд назначил Виктору Медведчуку круглосуточный домашний арест до 9 июля включительно в качестве меры пресечения. Таким образом прокуратуре отказали в требовании заключить политика под стражу.

Об этом сообщают РИА "Новости".

Также его обязали сдать заграничный паспорт и носить электронный браслет. Медведчук сообщил, что собирается принимать решение о дальнейших действиях совместно с адвокатами. Пока неизвестно, намерен ли он обжаловать избранную меру пресечения.

Напомним, лидеру украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь!" Виктору Медведчуку и его соратнику Тарасу Козаку предъявили обвинения в госизмене. Их подозревают причастными в разграблении крымских ресурсов.