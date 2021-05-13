Власти Незалежной хотят привлечь экспертов по политическим, военным и юридическим вопросам к работе "четверки" по Донбассу

Киевский режим призвал срочно провести встречу советников "нормандского формата" и министров иностранных дел Германии, России, Франции и Украины. Такое предложение сторонам разослал в письмах глава офиса президента Незалежной Андрея Ермака. Об этом сообщила сегодня пресс-служба украинского лидера.

Отмечается, что соратник Владимира Зеленского предложил встретиться в формате видеоконференции или очно, "что было бы лучше".

Также пан Ермак считает, что страны "Большой семерки" могли бы обратиться к России с призывом поддержать проведение такой встречи, что "дало бы очень серьезный толчок для процесса мирного урегулирования" ситуации в Донбассе.

"Поэтому я просил бы рассмотреть возможность совместного обращения G7 к РФ с призывом поддержать проведение этого саммита", – сказал шеф администрации Владимира Александровича.

Кроме того, пан Ермак сообщил, что Киев хочет привлечь к работе нормандской четверки экспертов по политическим, военным и юридическим вопросам.

Накануне Bloomberg распространил информацию о том, что ЕС обнаружил попытки России "де-факто интегрировать" части Восточной Украины в состав РФ с помощью выборов и выдачи российских паспортов местным жителям. В Москве назвали эти данные провокацией, увидев в подобном вбросе в медиа предвестник очередных санкций в адрес нашей страны.

