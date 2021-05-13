Немецкий журналист насмешил пограничника ВСУ вопросом о российских войсках в Крыму

Немецкий журналист насмешил пограничника ВСУ вопросом о российских войсках в Крыму
Фото: Alexamder Kornyakov/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Западные СМИ проверяют обстановку у рубежей Незалежной

Немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung отправило своего журналиста проинспектировать российско-украинскую границу у Крыма, чтобы проверить слухи об обострении ситуации в связи с якобы концентрацией ВС РФ у рубежей Незалежной.

Прибыв на место, немец обратился к сотруднику Погранслужбы соборной, находившемуся на дежурстве. Военный какое-то время отказывался отвечать, но затем согласился вступить в диалог из чувства "солидарности".

"У нас нет контактов с другой стороной", – заметил пограничник, говоря о взаимоотношениях с коллегами из России.

Тогда корреспондент задал ему вопрос, насколько напряженной стала обстановка у границы после сообщений о переброске военного контингента ВС РФ в Крым. На это украинский офицер рассмеялся и показал на свой телефон, передает РИА "Новости".

"Только здесь. Только в СМИ что-то изменилось", – подчеркнул он.

Напомним, массовая истерия и психоз в западных и украинских медиа началась в апреле, когда Минобороны России объявил внезапные учения для проверки боеготовности армии с переброской большого числа подразделений на юг и запад страны. После маневров войска были отведены в места постоянной дислокации, однако киевский режим и его зарубежные покровители в это не поверили.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

новости партнеров

Армия Швеции пригрозила создать проблемы для России

Военные стратеги "Тре Крунур" ищут у РФ слабые места на севере страны

Новые обвинения ЕС в адрес России по Украине являются предвестником санкций

Евросоюз продолжает свою русофобскую политику, вводя ограничения, которые вредят ему самому

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей