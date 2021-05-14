Почему военные выступили против Байдена: эксперты назвали истинную причину

Почему военные выступили против Байдена: эксперты назвали истинную причину
Джо Байден. Фото: Tasos Katopodis - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Больше сотни генералов и адмиралов в отставке сомневаются, может ли политик возглавлять страну

Вопросы вызвало психическое и физическое здоровье президента США Джо Байдена. Между тем действующие военные не согласны с этими заявлениями.

Так, бывший сотрудник ЦРУ Фил Джиральди заявил, что американский лидер лишь "немного нетвердо держится на ногах". А доказательств чего-то более серьезного он не видел. Настоящей целью отставных военных, которые написали открытое письмо, было давление на политика. Джиральди предположил, что авторы хотели сорвать вывод войск из Афганистана, который запланировал Байден.

Тем временем эксперт Пентагона Пьер Спрей уточнил, что это далеко не первый случай, когда военные вмешиваются в политику в США. Он отметил, что чаще всего это происходило перед войной и в военное время. Действия отставных военных в случае с Байденом аналитик оценил как глупые. Такое письмо было самой бесполезной попыткой политического вмешательства, считает он. Об этом пишет РИА Новости. Авторов письма Спрей саркастично назвал "троглодитами".

Напомним, в Сети письмо, под которым оставили подписи 124 военных в отставке, появилось 12 мая.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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