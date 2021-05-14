Украинского депутата избили прямо в эфире

Украинского депутата избили прямо в эфире
Фото: Arkadius Kozera/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
"Слуга народа" получил несколько ударов прямо в лицо

Бывший депутат Верховной рады Олег Бана затеял потасовку с парламентарием, представителем президентской фракции "Слуга народа" Дмитрием Соломчуком. Между народными избранниками произошла ожесточенная драка в эфире телепрограммы "Политика без правил".

Темой выпуска был запуск земельного рынка, вокруг которого политические элиты Незалежной ведут горячий спор. Так, оба народных избранника не сошлись во мнении о целесообразности такого решения. 

Барна вскочил с кресла, подбежал к Соломчуку, повалил его и принялся методично избивать. Бывший народный избранник успел нанести коллеге несколько ударов в область лица, прежде чем его успели оттащить, передает "Свободная Пресса"

Ведущие смогли снизить накал страстей. Однако на лице представителя президентской фракции к концу выпуска красовалась кровавая гематома.

По информации РИА "Новости", шесть лет назад Барна выступал от партии предшественника Зеленского "Блок Петра Порошенко". Во время одного из заседаний Рады парламентарий попытался выгнать с трибуны Арсения Яценюка, который тогда возглавлял правительство Украины. Тем самым Барна спровоцировал очередную потасовку, которая стала после событий 2014 года в местном парламенте обычным явлением.

Похожий скандал произошел на Украине месяцем ранее: так, экс-президент Незалежной, глава "Евросолидарности" Петр Порошенко обозвал депутата из "Слуги народа" "пьяной мордой" и чуть не полез в драку с парламентарием. Бывший президент решил вступиться за свою верную соратницу Ирину Геращенко, выступившую с речью о погромах, устроенных националистами в Киеве весной этого года.

Егор МАЛКОВ

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