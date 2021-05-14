Неудачный момент: в Чехии объяснили отказ Европы от антироссийских санкций

Неудачный момент: в Чехии объяснили отказ Европы от антироссийских санкций
Фото: Daniel Kalker/dpa/www.globallookpress.com
Прага обратилась не вовремя, считает обозреватель

Чешские власти попросили своих европейских коллег присоединиться к Праге в вопросе высылки представителей россйской дипмиссии. Однако ЕС не согласился и отказал партнерам в солидарности, пишет обозреватель Томаш Валашек.

Напомним, недавно глава чешского правительства Андрей Бабиш обратился к Брюсселю с просьбой устроить коллективный бойкот в отношении России в виде высылки российских дипломатов из каждой страны.

По словам журналиста, причина отказа заключается не в малом весе европейского государства, которое не имеет на территории Европейского союза реального политического веса, а в неправильно подобранном моменте – пока что Брюссель озабочен совершенно иными проблемами, пытаясь не дать России "совершить очередную глупость", под которой Валашек подразумевает "нападение" на Украину.

Обозреватель подчеркнул, что в европейских странах отсутствует единая позиция по России – некоторые продолжают выступать против санкционных ограничений. Если Чехия желает привлечь "виновника" к ответственности, то Праге необходимо проработать все действия и выгадать удобный момент. Пока что же Брюссель нацелен на улучшение отношений с Москвой.

"Внешне может показаться, что малые государства на территории Европейского союза считаются не приоритетными. Однако так лишь кажется. Слабая европейская реакция на события во Врбетице – не вопрос геополитики, а неудачно подобранный момент вкупе с ошибками, допущенными чешской дипломатией", – пишет Валашек в своей статье на Aktuálně.

Ранее сенатор Владимир Джабаров заявил, что требования чешских властей о компенсации за взрывы, в которых Прага обвинила РФ, являются абсурдными.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость231212
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Как же быстро амеры делают из стран постсоветского пространства, в страны "проституток". Я больше в чехию не поеду, и их пиво пить не буду. Есть много дружественных стран, где можно хорошо отдохнуть.
А чехов пусть амеры дальше используют, как половую тряпку.
Гостьnemez
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Вместо компенсаций уши дохлого осла получат чехи!!!
Гость234796
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Никто, видимо, не хочет портить отношения с Россией лишь по той причине, что премьер Чехии, скорее всего, отрабатывает чей-то заказ, спасая свои миллиарды в долларах США...
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