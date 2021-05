Соединенными Штатами в реальности управляет не президент Джо Байден и даже не вице-президент Камала Харрис. Власть сосредоточена в руках Сьюзан Райс, которая возглавила при новой администрации Белого дома совет по внутренней политике.

С сенсационным разоблачением выступил бывший глава Национальной разведки США Ричард Гринелл. По его словам, Байден – это никчемная фигура, он слаб и ни на что не влияет. Харрис вообще не понимает, что происходит и как нужно действовать.

"У нас есть теневой президент – Сьюзан Райс",

– заявил Греннел в эфире CPAC. По его оценке, Райс заняла удобную незаметную позицию, которая позволяет ей влиять не только на внутреннюю, но и на внешнюю политику. Поэтому-то на международной арене возник "бардак", считает бывший разведчик.

.@RichardGrenell on the far-Left's control of the Biden admin:



"Biden is too weak to stop the progressive Left from taking over...Kamala does not understand what's going on...We have a shadow president in Susan Rice and no one is paying attention." pic.twitter.com/8vyEJheUOx