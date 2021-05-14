Глава Незалежной запланировал многоходовку для удержания власти на второй срок

Президент Украины Владимир Зеленский не заинтересован в том, чтобы посадить лидера "Оппозиционной партии – за жизнь" Виктора Медведчука. Вся эта история с судом задумана им для того, чтобы выиграть следующие выборы. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский.

По его мнению, Зеленский придумал план, как победить на выборах в 2024 году. Для этого ему нужен сильный соперник из числа пророссийских кандидатов, который пройдет во второй тур.

"Это будет гарантировать Зеленскому полную поддержку Запада и полностью закрытые глаза Запада на все эти беззакония, антиконституционные действия и возможную коррупцию, которая есть в Офисе президента",

– заявил Дубинский в эфире канала "1+1". По его словам, кампания против Медведчука поможет президенту поднять рейтинг за счет населения с националистическими и антироссийскими взглядами. Поэтому-то его не отправили в тюрьму, а оставили под домашним арестом.

Впрочем, потом соперником может стать любой из команды оппозиционеров, которые призывают к восстановлению отношений с Россией, будь то сам Медведчук, его соратник Юрий Бойко или жена Оксана Марченко, передает "Политнавигатор".

Ранее на Украине появились слухи, что на фоне политических гонений, которым она телеведущая Марченко подверглась вместе с супругом, она может сделать хорошую политическую карьеру и даже побороться за кресло президента Незалежной. Однако сам Медведчук заявил, что запретит жене баллотироваться.