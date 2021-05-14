Путин отреагировал на политическую зачистку на Украине

Путин отреагировал на политическую зачистку на Украине
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Россия будет своевременно отвечать на любые угрозы в свой адрес

Украину последовательно превращают в территорию, угрожающую безопасности России. Москва на это будет реагировать должным образом, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании Совбеза страны в пятницу, 14 мая.

По мнению российского лидера, Украину делают неким "антиподом России", и весьма вероятно, что с этой стороны продолжат поступать новости, требующие "особого внимания с точки зрения безопасности".

Обращает на себя внимание и тот факт, что западные страны никак не реагируют на происходящую на Украине "зачистку политического поля", а именно так можно назвать закрытие телеканалов и других средств массовой информации, а также преследование граждан Украины, которым ставится в вину работа с Россией. Причем происходит это очень избирательно.

"Многие, в том числе и лица из высшего политического руководства страны, активно работают на протяжении многих лет в России и, кстати говоря, в Крыму тоже – и ничего, это считается нормой",

– отметил Путин, указал, что причина лежит на поверхности: преследованию Киева подвергаются лица, которые выступают за мирное урегулирование конфликта с Донбассом, за сотрудничество и добрососедские отношения с Москвой. Все это наводит на размышления. 

"Мы своевременно, должным образом, имея в виду те угрозы, которые для нас создаются, должны будем на это реагировать", – обратился Путин к постоянным членам Совета безопасности РФ.

Ранее лидера украинской партии "Оппозиционная платформа – за жизнь", депутата Рады Виктора Медведчука обвинили в госизмене из-за связей с российской стороной. Суд отправил политика под домашний арест.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость231354
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Реально пора начинать отстрел самых вонючих нациков. Понятно, что до остальных дойдет не сразу, но без хирургии этот гнойник не вскрыть.
Гость 11
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происходящую на Украине "зачистку политического поля"
От бы чия бы корова мычала
Да ты идиот посмотри как ты зачистил у себя.
Вовка Шилов, 0505707696 и 0504230483, убивец хохлоТВАРЕЙ!
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Гость234986
Путин отреагировал на политическую зачистку на РУине - ОБ ОС САЛ ЗЕлупу и всё его окружение! ЖИДовская ЗЕлупа долго не протянет - от него уже мертвечиной за версту прёт!
Я, думаю, что очень скоро, В,В,ПУТИН отреагирует на фашистско-ЖИДовско-бандеровское кодло КАЛИБРАМИ по КуКуеву!
Гость235027
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Апеллирование Путина к "западным странам" выглядит как минимум странно, потому что именно западные страны ввели санкции против Медведчука. Сам Медведчук ужасно пострадал от жутких репрессий киевской хунты: во время домашнего ареста он не сможет есть черную икру, только красную.
Гость 201345
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А на полит зачистку в России этот п не хочет отреагировать ?
Гость234986
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Путин отреагировал на политическую зачистку на РУине - ОБ ОС САЛ ЗЕлупу и всё его окружение! ЖИДовская ЗЕлупа долго не протянет - от него уже мертвечиной за версту прёт!
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