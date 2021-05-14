Путин отреагировал на политическую зачистку на Украине

Россия будет своевременно отвечать на любые угрозы в свой адрес

Украину последовательно превращают в территорию, угрожающую безопасности России. Москва на это будет реагировать должным образом, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании Совбеза страны в пятницу, 14 мая.

По мнению российского лидера, Украину делают неким "антиподом России", и весьма вероятно, что с этой стороны продолжат поступать новости, требующие "особого внимания с точки зрения безопасности".

Обращает на себя внимание и тот факт, что западные страны никак не реагируют на происходящую на Украине "зачистку политического поля", а именно так можно назвать закрытие телеканалов и других средств массовой информации, а также преследование граждан Украины, которым ставится в вину работа с Россией. Причем происходит это очень избирательно.

"Многие, в том числе и лица из высшего политического руководства страны, активно работают на протяжении многих лет в России и, кстати говоря, в Крыму тоже – и ничего, это считается нормой",

– отметил Путин, указал, что причина лежит на поверхности: преследованию Киева подвергаются лица, которые выступают за мирное урегулирование конфликта с Донбассом, за сотрудничество и добрососедские отношения с Москвой. Все это наводит на размышления.

"Мы своевременно, должным образом, имея в виду те угрозы, которые для нас создаются, должны будем на это реагировать", – обратился Путин к постоянным членам Совета безопасности РФ.

Ранее лидера украинской партии "Оппозиционная платформа – за жизнь", депутата Рады Виктора Медведчука обвинили в госизмене из-за связей с российской стороной. Суд отправил политика под домашний арест.