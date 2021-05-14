Глава Незалежной объявил, что в стране на одного миллионера стало меньше

Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил всем местным олигархам примером лидера партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука, которого накануне суд в Киеве отправил под домашний арест по делу о госизмене. Об этом лидер нации написал в своей колонке в издании "Фокус".

Владимир Александрович смело отчитался перед украинцами об уменьшении количества олигархов в стране, отметив, что так будет и дальше, пока все они не станут "просто крупными бизнесменами".

"Впервые за много лет не увеличилось, а уменьшилось количество олигархов. Минус Медведчук (...). Если у таких лиц забрать сконцентрированный медиаресурс, когда у них нет уже непрозрачного доступа к стратегическим активам и когда нет "крыши" в Киеве, больше ничего они забрать у государства не могут. И ослаблять государство не могут в противостоянии за наш суверенитет", – подчеркнул пан Зеленский.

Президент, который к власти пришел, в том числе, при поддержке днепропетровского олигарха Игоря Коломойского и его медиаактивов, анонсировал масштабный законопроект "о деолигархизации".

В колонке пан Зеленский ни разу не упомянул и экс-лидера нации Петра Порошенко, которого обещал отправить под суд за коррупцию еще в ходе предвыборной президентской кампании.



Вчера, 13 мая, Печерский районный суд Киева отправил Медведчука под домашний арест до 9 июля, оппозиционному политику надели электронный браслет. Генпрокуратура пытается обвинить председателя политсовета ОПЗЖ в госизмене и хищении государственных ресурсов у берегов Крыма. Медведчук все обвинения в свой адрес отрицает.

Сегодня на события, которые происходят вокруг украинского родственника, отреагировал впервые президент РФ Владимир Путин. Он заявил, что нынешний киевский режим проводит сегодня в Незалежной "зачистку политического поля", закрывая телеканалы и другие СМИ, а также избирательно преследуя граждан своей страны, ставя им в вину сотрудничество с Россией.

