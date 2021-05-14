Соратник Порошенко объявил, что на Кубани какие-то не те песни, села и фамилии

Русская Кубань должна принадлежать Незалежной. Об этом заявил в эфире "4 канала" украинский депутат-"хамелеон", меняющий партии как перчатки, Алексей Гончаренко, ныне являющийся членом партии Петра Порошенко "Евросолидарность".

Главный возмутитель порядка в ПАСЕ, лишенный в апреле на три месяца права голоса, возмутился тем фактом, что в России Харьков и Одессу называют русскими городами. В ответ пан Гончаренко предложил "напомнить" о том, что "еще 100 лет назад" на Кубани говорили на мове. Депутат Верховной рады убежден, что это "украинские этнические земли", которые были отрезаны от соборной "волею судьбы".

"Сегодня там много людей забыли о том, что они были частью украинства. Но все равно, я думаю, что эти корни – и по фамилиям, и по песням, и по культуре, – они выглядят иначе", – полагает специалист по резиновым изделиям в ПАСЕ.

По его словам, Кубань с ее селами и станицами "больше выглядит как Украина".

Отметим, что пан Гончаренко замахивается на российский регион уже не в первый раз. Он явился инициатором создания в стенах Рады осенью 2019 г. межфракционного объединения, которое поставило себе цель вернуть жителей Кубани в этническое культурное украинство.

Осталось проверить, как этого гражданина могут встретить кубанцы, появись он там с этими его фантазиями. Как встречали одессита Гончаренко крымчане весной 2014-го, помнит ютуб-канал.

