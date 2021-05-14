Настаивал на закрытии дела о взрывах: чешский генпрокурор уходит в отставку

Настаивал на закрытии дела о взрывах: чешский генпрокурор уходит в отставку
Фото: Roman Vondrous/ CTK/ www.globallookpress.com
Исполнять обязанности ему осталось чуть больше месяца

Генеральный прокурор Чехии Павел Земан собирается уйти в отставку. Об этом рассказал вице-премьер Карел Гавличек. 

О решении Земана об отставке объявила глава Минюста во время заседания правительства. Генпрокурор намерен покинуть пост 30 июня. Обсуждать это в кабинете министров не стали, однако приняли новость к сведению, пишет РИА "Новости". 

По слухам, которые появились в чешских СМИ, глава Минюста натаивала на отставке Земана в связи с его заявлениями по делу во Врбетице. 

Напомним, генпрокурор первым заявил о причастности ко взрывам на складах Александра Петрова и Руслана Боширова. Однако не стал выдавать более подробную информацию, сославшись на следственную тайну. 

Позже он заявил, что инцидент не квалифицируется Генпрокуратурой как теракт, отметив, что давать определение случившемуся нужно политикам, поскольку "это чисто их дело". 

Также он отметил, что дело о взрывах во Врбетице может быть и вовсе закрыто, если не удастся допросить подозреваемых или обеспечить их присутствие. Он указывал, что у следствия есть лишь одна версия случившегося, и нельзя исключить завершения уголовного производства. 

Роман ИГНАТОВ

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