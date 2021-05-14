В список вошли два "отличившихся" государства

Кабинет министров утвердил перечень недружественных по отношению к России стран. В него вошли США и Чехия.

Об этом со ссылкой на правительственный документ сообщает РИА "Новости". Теперь дипведомству Чехии будет разрешено заключать трудовые договоры лишь с 19 гражданами России, США же такого права не дали – им запрещено нанимать россиян.

В изначальный вариант списка входили девять стран: Эстония, Литва, Латвия, Грузия, Украина, Польша, Великобритания и выбранные в итоговый вариант США и Чехия. Указ о проработке документа был подписан лично Владимиром Путиным.

Сперва предполагалось, что попавшие в перечень страны лишат традиционных для диппредставительств прав и возможностей, ограничат количество сотрудников в ведомствах и передвижение их по территории России, а также запретят россиянам работать в иностранных посольствах.

Сергей Лавров отмечал, что список будет изменяемым, в него будут включаться государства, которые "захотят устанавливать паритет". Прибегнуть к такому решению пришлось, поскольку, как отмечал глава МИД, у России не осталось другого выхода, и необходимо привести в чуство партнеров.