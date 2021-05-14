Ереван обвиняет Баку в посягательстве на часть территории в Сюникской области

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян на фоне обострения ситуации в Сюникской области, которая граничит с Азербайджаном, запросил военной помощи у президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает сегодня РИА "Новости".

По словам Пашиняна, накануне, 13 мая, политики договорились приложить совместные усилия для вывода с территории Сюникской области азербайджанских военных. Однако Баку выполнил соглашение лишь частично – "есть территории, которые азербайджанцы покинули", отметил и.о. главы кабмина Республики.

"Поскольку договоренность не выполнена полностью, сегодня я обратился к президенту России в соответствии с Договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 1997 года и Договором об армяно-российской группировке войск для предоставления Армении в том числе военной помощи", – заявил Пашинян.

Каких-либо иных подробностей он не привел.

Также армянский лидер сообщил, что в рамках мандата ООН Париж выразил готовность оказать военную помощь в урегулировании ситуации на границе.

Напомним, ранее в пятницу, 14 мая, президент Франции Эммануэль Макрон написал в "Фейсбук" обращение к Баку на армянском языке с призывом вывести азербайджанские войска с территории Армении. Лидер Пятой Республики подчеркнул, что в ситуации конфликта вокруг Нагорного Карабаха Париж поддерживает Ереван.

"Я снова говорю армянскому народу, что Франция едина (с вами) и останется таковой", – выступил Макрон.

Минобороны Армении накануне сообщило, что ВС Азербайджана 12 мая попытались провести работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. Подробностей произошедшего не приводилось.

В свою очередь, Баку назвал неадекватной реакцию Еревана на процессы по согласованию азербайджано-армянской границы и призывал власти соседней Республики не использовать ситуацию в предвыборных внутриполитических целях, передает "Интерфакс".

