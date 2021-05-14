Пашинян запросил военной помощи у Путина

Пашинян запросил военной помощи у Путина
Никол Пашинян. Фото: Gevorg Ghazaryan/ Xinhua/ www.globallookpress.com
Ереван обвиняет Баку в посягательстве на часть территории в Сюникской области

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян на фоне обострения ситуации в Сюникской области, которая граничит с Азербайджаном, запросил военной помощи у президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает сегодня РИА "Новости".

По словам Пашиняна, накануне, 13 мая, политики договорились приложить совместные усилия для вывода с территории Сюникской области азербайджанских военных. Однако Баку выполнил соглашение лишь частично – "есть территории, которые азербайджанцы покинули", отметил и.о. главы кабмина Республики.

"Поскольку договоренность не выполнена полностью, сегодня я обратился к президенту России в соответствии с Договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 1997 года и Договором об армяно-российской группировке войск для предоставления Армении в том числе военной помощи", – заявил Пашинян.

Каких-либо иных подробностей он не привел.

Также армянский лидер сообщил, что в рамках мандата ООН Париж выразил готовность оказать военную помощь в урегулировании ситуации на границе.

Напомним, ранее в пятницу, 14 мая, президент Франции Эммануэль Макрон написал в "Фейсбук" обращение к Баку на армянском языке с призывом вывести азербайджанские войска с территории Армении. Лидер Пятой Республики подчеркнул, что в ситуации конфликта вокруг Нагорного Карабаха Париж поддерживает Ереван.

"Я снова говорю армянскому народу, что Франция едина (с вами) и останется таковой", – выступил Макрон.

Минобороны Армении накануне сообщило, что ВС Азербайджана 12 мая попытались провести работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. Подробностей произошедшего не приводилось.

В свою очередь, Баку назвал неадекватной реакцию Еревана на процессы по согласованию азербайджано-армянской границы и призывал власти соседней Республики не использовать ситуацию в предвыборных внутриполитических целях, передает "Интерфакс".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость230075
Пожаловаться Ответить
Когда топтали российские флаги - молчал. Теперь Путин будет молчать
1
новости партнеров

"Северный поток-2" может повторить судьбу Colonial Pipeline - эксперты

Российский газопровод спасут аналоговые системы управления, которыми оснащены все энергетические объекты наряду с цифровыми

Путин отреагировал на политическую зачистку на Украине

Россия будет своевременно отвечать на любые угрозы в свой адрес

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей