Американский политик предложил Байдену разобраться с "серыми зонами" между РФ и натовскими государствами вокруг наших границ

Бывший советник президента США по нацбезопасности в годы правления Дональда Трампа Джон Болтон призвал новую администрацию Белого дома "дать отпор" России во всех бывших советских республиках, в которых тлеют территориальные конфликты и где еще остается влияние Москвы, в том числе в Абхазии и Южной Осетии. Об этом американец написал большую статью в National Review.

Политик сокрушается, после распада Советского Союза и Организации Варшавского договора расширение НАТО вокруг границ РФ не достигло своего окончательного завершения. По его словам, шесть стран Восточной Европы и Кавказа остались в "серой зоне" между Россией и новыми рубежами Североатлантического блока.

Болтон призвал действующего главу Америки Джо Байдена, который все еще "не имеет политического курса в отношении" Москвы, убрать это пространство, присоединив его к Западу. Среди всех стран "серой зоны" он особо выделил Украину и Грузию, как наиболее важных со стратегической точки зрения для Штатов.



"В Грузии пора дать отпор российскому присутствию в Абхазии и Южной Осетии", – воззвал Болтон.

И тогда мир вернется к ситуации, существовавшей до апреля 2008 года, когда Киев и Тбилиси были более близки к членству в НАТО, чем сегодня, полагает политик.

Кроме того он счел необходимым разобраться с влиянием РФ в Молдавии и вокруг конфликта за Нагорный Карабах между Арменией и Азербайджаном. "Разбор" последнего придется отложить до выборов 2023 года в Турции, подчеркнул Болтон. Там "многое станет возможным", если нынешний президент Реджеп Эрдоган потеряет свое кресло, надеется американец.

"Беларусь – самый сложный вызов из всех. Ее членство в альянсе немыслимо на продолжительную перспективу. Однако, как бы это ни было сложно, США не могут безоговорочно отдать Беларусь Москве", – цитирует "ИноСМИ" Болтона.

Он считает, что вовлечь в сферу влияния Запада Белоруссию должны восточноевропейские страны.

