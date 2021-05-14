Власти Республики отреагировали на попадание в список недружественных стран

Москва сделала еще один шаг к обострению отношений с Прагой и коллективным Брюсселем, внеся Чехию в список недружественных стран. Об этом говорится в заявлении МИД Республики.

Кроме того, в чешском дипведомстве считают, что действия российской стороны "полностью противоречат Венской конвенции о дипломатических сношениях", передают РИА "Новости".

В документе отмечается, что Москва выбирает путь конфронтации в ущерб себе, составляя список недружественных РФ стран.

"Такая мера также окажет косвенное влияние на возможное развитие контактов между обычными гражданами, на туризм или развитие торговых отношений", – говорится в сообщении.

Дипведомство предупредило, что решение российских властей не поменяет позиции Праги в вопросе ограничения численности сотрудников в посольстве РФ в чешской столице.

Не смог промолчать и представитель кабмина Республики. По мнению первого вице-премьер Яна Гамачека, сегодняшний шаг Москвы подтверждает, что Прага правильно отреагировала на "дело Врбетице".

"Я горжусь тем, что смог принять участие в подготовке и реализации данной чешской реакции", – заявил Гамачек.

Напомним, напряжение между странами началось после обвинений властями Чехии в причастности российских спецслужб в двух взрывах на оружейных складах во Врбетице в 2014 году. В итоге Прага выслала из страны 18 сотрудников посольства РФ, а Москва в ответ – 20 представителей чешской дипмиссии. Власти РФ назвали обвинения Праги абсурдными, голословными и надуманными.

А ранее в пятницу, 14 мая, на официальном портале правовой информации был обнародован утвержденный кабмином России список недружественных иностранных государств. В него вошли только США и Чехия. В перечне отмечается, что Прага сможет нанимать на работу в свою дипмиссию не более 19 работников из РФ, а Вашингтон – ни одного.

