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НАТО не видит возможности в ближайшей перспективе вернуться к нормальным отношениям с Россией. Об этом говорится в докладе Парламентской ассамблеи Североатлантического блока, сообщает РИА "Новости" в пятницу, 14 мая.
В документе участников альянса призвали не поддаваться соблазну пожертвовать интересами союзников ради возобновления диалога с Москвой.
"В нынешней ситуации альянс должен сделать все возможное, чтобы проявить стратегическую выдержку в отношении России", – говорится в докладе.
Одновременно документ предполагает возможность сотрудничать с Москвой в таких сферах, как контроль над вооружениями, борьба с терроризмом, вопросами, относящимися к изменению климата и пандемией.
Также в докладе подчеркивается, что Россия в ближайшее время не изменить свой внешнеполитический курс.
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