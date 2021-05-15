Экс-министр призвал украинцев быть начеку

Президент России Владимир Путин на днях заявил, что из Незалежной пытаются сделать антипода нашей страны, что не может не расстраивать. На Украине слова российского лидера восприняли по-своему. Так, бывшего главу украинского МИД Павла Климкина речь главы РФ напугала.

Экс-министр увидел в этих словах какой-то тайный смысл и предупредил украинцев о том, что недооценивать их нельзя.

"Это не очередная находка спикеров",

– написал Климкин на своей странице в "Фейсбук".

Политик отметил, что Путин еще не пользовался подобной лексикой, указывающей, по его мнению, что в России воспринимают Украину как вечный источник проблем. Климкин считает, что Москва ответит Киеву жестко и ассиметрично.

Подписчики экс-министра разделились на два лагеря. Одни согласились с мнением Климкина, другие над его рассуждениями посмеялись.

Накануне Путин отметил, что из Украины пытаются сделать "анти-Россию". Из-за того, что эта страна граничит с нашей, новости оттуда всегда будут требовать пристального внимания по вопросу безопасности, подчеркнул президент РФ. Об этом ранее также говорил и пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, любая страна сделает все возможное по защите своего государства, если около нее будет нестабильный регион. Об этом Песков заявил, выражая беспокойство из-за ухудшения ситуации в Донбассе.