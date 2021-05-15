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Президент России Владимир Путин на днях заявил, что из Незалежной пытаются сделать антипода нашей страны, что не может не расстраивать. На Украине слова российского лидера восприняли по-своему. Так, бывшего главу украинского МИД Павла Климкина речь главы РФ напугала.
Экс-министр увидел в этих словах какой-то тайный смысл и предупредил украинцев о том, что недооценивать их нельзя.
"Это не очередная находка спикеров",
– написал Климкин на своей странице в "Фейсбук".
Политик отметил, что Путин еще не пользовался подобной лексикой, указывающей, по его мнению, что в России воспринимают Украину как вечный источник проблем. Климкин считает, что Москва ответит Киеву жестко и ассиметрично.
Подписчики экс-министра разделились на два лагеря. Одни согласились с мнением Климкина, другие над его рассуждениями посмеялись.
Накануне Путин отметил, что из Украины пытаются сделать "анти-Россию". Из-за того, что эта страна граничит с нашей, новости оттуда всегда будут требовать пристального внимания по вопросу безопасности, подчеркнул президент РФ. Об этом ранее также говорил и пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, любая страна сделает все возможное по защите своего государства, если около нее будет нестабильный регион. Об этом Песков заявил, выражая беспокойство из-за ухудшения ситуации в Донбассе.
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