"Тотальная неразбериха": Захарова заявила о попытках Чехии переложить вину за взрывы на Россию

"Тотальная неразбериха": Захарова заявила о попытках Чехии переложить вину за взрывы на Россию
Мария Захарова. Фото: Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Прага не в состоянии провести объективное расследование, считают в МИД РФ

Министерство иностранных дел РФ отреагировало на последние новости о взрывах во Врбетице. Комментируя сложившуюся ситуацию, Мария Захарова подчеркнула, что власти Чехии не могут провести объективное расследование случившегося на военных складах. 

В официальном комментарии, опубликованном на сайте МИД РФ, представитель ведомства отметила, что Москва обратила внимание на материал, который накануне был опубликован в чешской газете "Днес". Согласно изложенной информации, после взрывов в 2014 году, со складов во Врбетице пропало большое количество вооружений. 

При этом Прага обвинила компанию Imex Group в том, что на их склады проникли "российские агенты ГРУ". Теперь же фирма подала иск о возбуждении уголовного дела по факту кражи имущества компании, поскольку уверена, что столь большое количество боеприпасов не могло быть уничтожено в результате взрывов. 

Проанализировав происходящее, Захарова пришла к выводу, что на данный момент Прага не в состоянии организовать проведение расследования, не говоря уже о построении простой логической цепочки происходящих на территории страны "безобразий".

"Во всей этой истории очевиден лишь один факт – в ситуации тотальной неразберихи в Праге не нашли ничего лучшего, как попытаться переложить всю вину за это на пресловутого "внешнего врага" в лице России", 

– подытожила официальная представительница МИД РФ. 

Ранее стало известно, что чешский генпрокурор, который настаивал на закрытии дела о взрывах, уходит в отставку. Павел Земан намерен покинуть пост 30 июня. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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Гость232338
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Просто извиниться совести, конечно, не хватит.
«Лицо российской дипломатии», конечно, подобрали выразительное. Выдает всю ее суть…
Александр Кото
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Гость233951
Да правилно, расия на такое не способна, ни скрипалеи травит, ни магнитского, ни на грузию и украину нападат, ни в сирие лудеи фосфором убиват, перечен можно перечислит бесконечно !!! Ето не расия ето все америкоси хотят запитнят мамащу свиню расиу, и ваздастся вам за грехи ващи за бесконечние страдание невинних людеи
Это тебе, Гость233951, гореть в аду за всю неправду, которую ты распространяешь, упоминая Россию в том зле, которое совершил Запад во главе с США. Это и множество государственных переворотов, и локальных войн, совершённых Западом во главе с США после окончания Второй мировой войны, как это было и во Вьетнаме, а до этого и в Корее, и в Латинской Америке, и в Югославии, которая перестала существовать как государство, и в Ливии, и в Ираке, и в Сирии! Что? Тебе мало?
Настоящий ОДЕССИТ
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Хохлоеб гавкает из-под угла. Брысь нечисть бандеровская!
Гость233951
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Миру надо избавится от опухали под названия расия, иначе никак, без крови не обоидется но мир заслужил жит без зарази
Гость233951
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Да правилно, расия на такое не способна, ни скрипалеи травит, ни магнитского, ни на грузию и украину нападат, ни в сирие лудеи фосфором убиват, перечен можно перечислит бесконечно !!! Ето не расия ето все америкоси хотят запитнят мамащу свиню расиу, и ваздастся вам за грехи ващи за бесконечние страдание невинних людеи
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