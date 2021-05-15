РФ вновь пришлось столкнуться с угрозой, исходящей от иностранных государств

Вячеслав Володин анонсировал обсуждение стоящих перед Россией вызовов Запада. Преодоление трудностей планируют обговорить в ходе парламентских встреч, которые состоятся 18 мая в Государственной думе.

В своем телеграм-канале Володин вспомнил о подвигах Александра Невского, который благодаря силе меча и дипломатической мудрости смог определить будущее российской государственности.

По мнению спикера ГД, история российского государства могла бы оборваться в 13 веке или пойти совершенно по другому пути, если бы не Александр Невский, который смог одолеть тевтонских рыцарей и полчища Орды.

"Великая заслуга Александра Невского, что он разрушил планы врагов, не дал переломить вектор цивилизационного развития Руси",

– отметил политик, вспоминая о том, как Невский смог выдержать бой с Западом и грамотно провести переговоры с Востоком.

Однако, считает Володин, России вновь брошен вызов со стороны западных государств. Изменились лишь время и противник. Также Запад начал придерживаться других методов борьбы. Теперь Россию атакуют не мечом, а "гигабайтами отравленных ядом лжи и ненависти "стрел".

В связи с этим политик посоветовал США и ЕС учить историю, поскольку она наглядное доказательство того, что из всех трудностей Россия всегда выходила окрепшей.