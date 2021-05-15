"Браво Путину": французы позавидовали решимости России признать США недружественной страной

"Браво Путину": французы позавидовали решимости России признать США недружественной страной
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Действия Москвы против Вашингтона привели в восторг французский народ

Накануне Россия внесла США и Чехию в список недружественных стран. Этот факт очень обрадовал французов, которые считают, что во всем мире "ненавидят США", однако только Россия достаточно смелая, чтобы дать отпор этой стране.

Французское издание Le Figaro опубликовало материал, посвященный решению России внести в список недружественных стран США и Чехию. Материал вызвал ажиотаж среди читателей. Некоторые французские интернет-пользователи поддержали Москву и предложили добавить в список еще несколько государств – саму Францию, а заодно и Польшу. 

Французы в комментариях написали, что Москва проявила правильную и справедливую инициативу, ведь Вашингтон думает только о своих интересах. К тому же, они отметили, что США последние 15 лет вели себя по отношению к России враждебно. Кое-кто призвал называть эти страны врагами, которые пытаются любым способом ослабить РФ. Французы пришли в полный восторг от того, что Россия смогла доказать США, что вводить санкции в одностороннем порядке и надеяться на повиновение – глупо.

Читатели призывали отказаться следовать указке НАТО и признать, что США ненавидят по всему миру. Кое-кто счел, что в будущем Франции придется молить Россию о дружбе. 

"Браво Путину", – написал один француз, который отметил, что президент его страны Эммануэль Макрон пускает все на самотек в отличие от России, пишет РИА "Новости".  

А в Чехии обвинили Россию в эскалации конфликта с ЕС подобным решением. Согласно постановлению Москвы, Вашингтону нельзя нанимать на работу в дипведомства россиян, Прага может это делать с ограничением до 19 человек. 

Полина ИВАНОВА

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"Некоторые французские интернет-пользователи поддержали Москву и предложили добавить в список еще несколько государств – саму Францию, а заодно и Польшу." Дайте угадаю: эти "французские интернет-пользователи" находятся на улице Савушкина, 55 в организации под названием "Агентство интернет-исследований"?
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