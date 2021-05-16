Как навязать России "демократию": в Европарламенте разработали хитроумную стратегию

Как навязать России "демократию": в Европарламенте разработали хитроумную стратегию
Фото: www.pixabay.com
Европейцы придумали несколько принципов работы с нашей страной

"Русский вопрос" является одним из наиболее значимых во внешней политике западных государств. Зарубежные эксперты ломают голову, размышляя над тем, как надавить на нашу страну, чтобы добиться реализации своих интересов. В рамках решения этой "проблемы" Европарламент подготовил отдельный доклад, где изложил принципы выстраивания европейско-российских отношений.

В первую очередь, европейцы готовы бросить все силы на поддержание так называемой "демократии" в России. В их понимании для этого нужно противостоять "русскоязычной пропаганде". ЕС планирует создать канал, где в режиме 24/7 будет решать такую задачу.

Также в Европе уже готовятся признать нелегитимными сентябрьские выборы в Госдуму. Мол, если зарубежные эксперты решат, что в процессе были фальсификации, европейское сообщество не признает новый состав ГД.

Европейцы также считают, что в рамках борьбы с Россией им нужно объединиться с американцами. Вместе Запад планирует продолжить санкционное и экономическое давление на нашу страну, пишет "RT".

Кроме того, европейские эксперты убеждены, что процветанию "демократии" поможет приостановка строительства "Северного потока-2".

При этом в нагнетании обстановки на международной арене почему-то обвиняют Москву. Так, недавно Прага объявила, что именно мы повинны в эскалации конфликта с Чехией и ЕС.

Ольга ФЕДОРОВА

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Гость237129
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Пилот Аэрбас
Очень поможет приостановка, росту цен на газ в Европе, и нашим поставкам в Китай
Золотые слова , полностью согласен.
Гость234963
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не путай патриотизм с идиотизмом.
Гость237113
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Пусть сидят со своей демократией у себя и к нам не лезут...тогда будет все хорошо, плохо только, что у нас, в нашей стране полно так называемых борцов...с кем..с собственной страной..
Гость237092
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я бы на месте путина ,начал бы разбирать газопровод северный поток-2 а газ через украину перекрыл бы дал бы пинка всем дипломатам евросоюза закрыл бы границы на замок перепрофилировал промышленность на самообеспечение внутри страны отказавшись от европейского сырья и комплектующих материалов для российской промышленности как было при ссср ,собрал-бы все доллары и предъявил к оплате сша и удвоил-бы военный бюджет для научных разработок и производства новейших оборонительных арсеналов.
Пилот Аэрбас
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Очень поможет приостановка, росту цен на газ в Европе, и нашим поставкам в Китай
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