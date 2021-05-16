Европейцы придумали несколько принципов работы с нашей страной

"Русский вопрос" является одним из наиболее значимых во внешней политике западных государств. Зарубежные эксперты ломают голову, размышляя над тем, как надавить на нашу страну, чтобы добиться реализации своих интересов. В рамках решения этой "проблемы" Европарламент подготовил отдельный доклад, где изложил принципы выстраивания европейско-российских отношений.



В первую очередь, европейцы готовы бросить все силы на поддержание так называемой "демократии" в России. В их понимании для этого нужно противостоять "русскоязычной пропаганде". ЕС планирует создать канал, где в режиме 24/7 будет решать такую задачу.

Также в Европе уже готовятся признать нелегитимными сентябрьские выборы в Госдуму. Мол, если зарубежные эксперты решат, что в процессе были фальсификации, европейское сообщество не признает новый состав ГД.

Европейцы также считают, что в рамках борьбы с Россией им нужно объединиться с американцами. Вместе Запад планирует продолжить санкционное и экономическое давление на нашу страну, пишет "RT".

Кроме того, европейские эксперты убеждены, что процветанию "демократии" поможет приостановка строительства "Северного потока-2".

При этом в нагнетании обстановки на международной арене почему-то обвиняют Москву. Так, недавно Прага объявила, что именно мы повинны в эскалации конфликта с Чехией и ЕС.