США больше не могут соперничать с Россией и Китаем – историк

США больше не могут соперничать с Россией и Китаем – историк
Фото: pixabay.com
Вашингтон потерял статус мирового гегемона – можно сказать, что образовался триполярный мир

Об утраченном первенстве США на мировой арене заявил сотрудник Монреальского университета, историк Самир Сол. Эксперт заявил, что американцам больше не под силу состязаться одновременно и с Россией, и с Китаем. Об этом пишет Le Devoir.

Несмотря на все попытки американцев вставлять Китаю палки в колеса, его влияние в мире растет.

В то же время Москва, которую Запад со всех сторон обложил санкциями, нашла в лице Пекина партнера, с которым все больше сближается. Это сотрудничество вызывает у американцев панику. Союз России и Китая может окончательно разрушить позиции США, подчеркнул эксперт.

Уже сейчас то, что Вашингтон не может конкурировать сразу с двумя странами, говорит о его бедственном положении.

В ближайшие годы уже три страны будут главными на мировой арене. США придется потесниться – в игру вступают РФ и Китай, заключил эксперт.

Ранее о немощности американского президента Джо Байдена рассказала бывшая сотрудница Госдепа, которая приехала в Россию и попросила у главы РФ Владимира Путина гражданство.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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