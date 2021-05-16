Россия может пойти на этот шаг после решения Зеленского по Медведчуку

Бывший депутат Рады Олег Царев считает, что война между двумя странами неизбежна после недавних событий. Напомним, главе партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Виктору Медведчуку предъявили подозрение в госизмене и отправили под домашний арест.



Ранее президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Украина превращается в антипода России. В свете этих событий Царев полагает, что военный конфликт неизбежен. Только так Москва сможет прекратить нежелательную трансформацию Незалежной в страну, угрожающую безопасности. Об этом пишет URA.RU.

Спусковым крючком может стать обострение на Донбассе, отметил Царев.

Ранее политологи заявили, что из-за проблем внутри страны и невозможности и дальше использовать Украину как предлог для санкций США могут развязать войну на границах России. Речь идет о конфликте Грузии с Абхазией и Южной Осетией.