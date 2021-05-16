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Бывший депутат Рады Олег
Царев считает, что война между двумя странами неизбежна после недавних событий.
Напомним, главе партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Виктору Медведчуку
предъявили подозрение в госизмене и отправили под домашний арест.
Ранее президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Украина превращается в антипода России. В свете этих событий Царев полагает, что военный конфликт неизбежен. Только так Москва сможет прекратить нежелательную трансформацию Незалежной в страну, угрожающую безопасности. Об этом пишет URA.RU.
Спусковым крючком может стать обострение на Донбассе, отметил Царев.
Ранее политологи заявили, что из-за проблем внутри страны и невозможности и дальше использовать Украину как предлог для санкций США могут развязать войну на границах России. Речь идет о конфликте Грузии с Абхазией и Южной Осетией.
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