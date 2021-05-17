В Чехии не могут договориться по обвинениям против России из-за взрыва во Врбетице

В Чехии не могут договориться по обвинениям против России из-за взрыва во Врбетице
Фото: Martin Sterba/CTK/www.globallookpress.com
Президент и премьер страны вновь спорят о причинах инциндента

В Чехии не утихают споры о том, какие версии полиция рассматривает по происшествию в 2014 году во Врбетице, когда взорвался склад боеприпасов. Президент республики Милош Земан вновь заявил, что причастность российских спецслужб – далеко не единственная возможная причина. После чего премьер-министр государства Андрей Бабиш поспешил опровергнуть слова своего лидера.

Накануне Земан рассказал, будто получил информацию от Марии Бенешевой, главы Минюста, о том, что ЧП – это могла быть попытка замаскировать недостачу. Он также отметил, что одинаково относится ко всем версиям. Президент Чехии подчеркнул, что теория о причастности РФ – серьезное обвинение, требующее самого скрупулезного расследования. Земан напомнил в эфире радиостанции F1, что несколько лет не исключалось – причиной происшествия могла быть неосторожность в обращении с оружием.

Однако Бабиш тут же поспешил заверить журналистов в том, что Земан говорит чепуху. Премьер Чехии подчеркнул, что правоохранители рассматривают лишь одну версию – причастность России. Бабиш пришел в недоумение от интервью президента, отметив, что не понимает, почему тот настаивает на том, что версий у следствия больше одной. 

В апреле правительство Чехии бездоказательно обвинило российские спецслужбы в взрыве на складе боеприпасов. Местные СМИ также писали о том, что взрывчатку якобы подложили Александр Петров и Руслан Боширов, которых Лондон считает причастными к отравлению Сергея Скрипаля, экс-полковника ГРУ. Земан уже поднимал вопрос о том, что есть не одна версия случившегося. После чего на него накинулись чешские политики, обвиняя чуть ли не госизмене. На что глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что в Чехии творится полная неразбериха, граничащая с шизофренией. 

Также Прага выслала из страны 18 российских дипломатов. В ответ Москва отправила на родину 20 чешских сотрудников дипведомства. В результате Россия внесла Чехию в список недружественных стран. 

Полина ИВАНОВА

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