Блок продолжает работать на дестабилизацию мирового баланса

17 мая на эстонской территории стартуют учения Североатлантического альянса. По мнению военного эксперта Ивана Коновалова, это событие является репетицией возможного вторжения на территорию нашей страны.



Боевые маневры “Весенний шторм” объединили порядка семи тысяч военных из нескольких натовских стран, они продлятся до 5 июня.

В целом, проведение такого рода мероприятий является грубым нарушением всех договоренностей между Россией и НАТО. Соглашение предполагает, что силам блока нельзя размещаться на приграничных с нашей страной территориях. Однако альянс не считает нужным выполнять взятые на себя обязательства.

При этом характер натовских учений говорит о том, что военные будут отрабатывать не оборонительные действия, а наступательные, подчеркнул Коновалов. В беседе с RT профильный специалист указал, что в боевых маневрах поучаствуют британские ударные вертолеты и французская танковая рота, что красноречиво свидетельствует о реальных планах Североатлантического альянса.

К слову, недавно российское правительство опубликовало список недружественных нашей стране государств. Изначально в него планировали внести и Эстонию, однако в финальный вариант включили только Чехию и Соединенные Штаты Америки.