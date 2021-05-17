Отрабатывает нападение на Россию: эксперт рассекретил планы НАТО в Эстонии

Отрабатывает нападение на Россию: эксперт рассекретил планы НАТО в Эстонии
Фото: Paolo Bovo/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Блок продолжает работать на дестабилизацию мирового баланса

17 мая на эстонской территории стартуют учения Североатлантического альянса. По мнению военного эксперта Ивана Коновалова, это событие является репетицией возможного вторжения на территорию нашей страны.

Боевые маневры “Весенний шторм” объединили порядка семи тысяч военных из нескольких натовских стран, они продлятся до 5 июня.

В целом, проведение такого рода мероприятий является грубым нарушением всех договоренностей между Россией и НАТО. Соглашение предполагает, что силам блока нельзя размещаться на приграничных с нашей страной территориях. Однако альянс не считает нужным выполнять взятые на себя обязательства.

При этом характер натовских учений говорит о том, что военные будут отрабатывать не оборонительные действия, а наступательные, подчеркнул Коновалов. В беседе с RT профильный специалист указал, что в боевых маневрах поучаствуют британские ударные вертолеты и французская танковая рота, что красноречиво свидетельствует о реальных планах Североатлантического альянса.

К слову, недавно российское правительство опубликовало список недружественных нашей стране государств. Изначально в него планировали внести и Эстонию, однако в финальный вариант включили только Чехию и Соединенные Штаты Америки.

Ольга ФЕДОРОВА

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Гость235353
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ПИНДОСЫ И ГЕЙ ЕВРОПА НИКОГДА НЕ НАПАДЕТ НА РОССИЮ ---- ПОТОМУ ЧТО ОТВЕТКА БУДЕТ УЖАСНАЯ ---- ПИНДОСИИ И ГЕЙ ЕВРОПЫ НЕ БУДЕТ - А ВОТ РОССИЯ ЕЩЕ МОЖЕТ ВЫЖИТЬ - ОНА БОЛЬШАЯ
Гость233951
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Просто смещно, а вдруг жители фарерских островов нападут?!! Вот ето будет стращно !!! А не думаите ли ви чтоб они защищаются от вас монголоидов ?
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