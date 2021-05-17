На Украине испугались мести России за арест Медведчука

На Украине испугались мести России за арест Медведчука
Виктор Медведчук. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Киев должен готовиться к решительным действиям Москвы, считает эксперт

Громкие разборки вокруг главы украинских оппозиционеров Виктора Медведчука могут дорого стоить Незалежной. В этом убежден бывший украинский генпрокурор Святослав Пискун.

Медведчук не разделяет позицию официальных украинских властей по многим вопросам. В частности, оппозиционер осуждает полный разрыв Украины с Россией. Недавно политика обвинили в государственной измене и отправили под домашний арест.

Комментируя эту ситуацию, Пискун заявил, что Москва обязательно отреагирует на такие действия Киева. Некогда высокопоставленный украинец напомнил, что главой нашего государства является опытный разведчик, который сумеет грамотно и в нужное время ответить на очередной выпад украинских властей, косвенно затронувший нашу страну.

В эфире канала "Украина 24" бывший местный генпрокурор отметил, что у нашей страны есть все необходимые ресурсы для "страшной мести" за Медведчука. Например, опытный министр обороны Сергей Шойгу и многомиллионная армия.

При этом Пискун посетовал, что официальные киевские власти вряд ли примут во внимание высокую вероятность подобного развития событий. Украинец считает, что профильное экспертное сообщество должно бросить свои усилия на разработку стратегии, которая позволит противостоять мести Москвы.

К слову, недавно бывший депутат Верховной рады Олег Царев заявил, что военный конфликт Киева и Москвы неизбежен. Политик считает, что наша страна может пойти на этот шаг после решения Украины по Медведчуку.

Ольга ФЕДОРОВА

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Гость232598
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Обменяем эту мразь Путинскую
На новую кастрюлю, кусочек сала и гору кизяка для сугрева!!!
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Обменяем эту мразь Путинскую
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