В Польше задержали подозреваемого в шпионаже в пользу России

Мужчина уже признался в содеянном

В Польше был задержан мужчина, который подозревается в шпионаже в пользу РФ. 

Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин сообщил, что подозреваемый был задержан агентством внутренней безопасности. Мужчина уже признался в совершенных деяниях. 

Гражданину Польши было предъявлено обвинение в "деятельности в пользу иностранной разведки против Республики Польша", пишет РИА "Новости". Ему грозит до 10 лет лишения свободы. По требованию прокурора подозреваемый был арестован на три месяца. 

Ранее Италия объявила о высылке двух российских дипломатов из-за шпионского скандала. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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