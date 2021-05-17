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В Польше был задержан мужчина, который подозревается в шпионаже в пользу РФ.
Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин сообщил, что подозреваемый был задержан агентством внутренней безопасности. Мужчина уже признался в совершенных деяниях.
Гражданину Польши было предъявлено обвинение в "деятельности в пользу иностранной разведки против Республики Польша", пишет РИА "Новости". Ему грозит до 10 лет лишения свободы. По требованию прокурора подозреваемый был арестован на три месяца.
Ранее Италия объявила о высылке двух российских дипломатов из-за шпионского скандала.
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