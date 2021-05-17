Министр проигнорировал просьбу Зеленского уйти в отставку

Министр проигнорировал просьбу Зеленского уйти в отставку
Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Команда украинского президента выходит из-под контроля

Министр здравоохранения Незалежной Максим Степанов отказался писать заявление об отставке по собственному желанию. Теперь убрать неугодного чиновника с поста будет сложнее.

Недвусмысленное предложение уволиться Зеленский сделал Степанову, а также министру экономики Игорю Петрашко и министру инфраструктуры Владиславу Криклию в пятницу, 14 мая. Петрашко и Криклий взяли под козырек, а вот Степанов попросил время до вечера. Однако к концу рабочего дня заявление от министра так и не легло на стол премьера Незалежной. В результате Денису Шмыгалю пришлось вносить в Раду представление на отставку Степанова от своего имени, сообщает "РБК-Украина".

По данным издания, Степнов догадывался, что его хотят "слить", чтобы сделать виновным в провальной кампании по борьбе с коронавирусом и вакцинации.

"Как только начались разговоры о возможной отставке, Степанов стал активно налаживать мосты и "задабривать" депутатов из разных лагерей, чтобы удержаться на своем посту",

– рассказал источник. В итоге министр заручился поддержкой не только "Батькивщины" Юлии Тимошенко, но и некоторых представителей пропрезидентской фракции "Слуга народа". Так что убрать теперь Степанова с поста министра здравоохранения будет сложнее, и в кабмине будет человек, не желающий подчиняться приказам сверху. 

Ранее Степанов заявлял, что российская вакцина от коронавируса "Спутник V" не будет разрешена к применению на Украине ни при каких обстоятельствах. Лидера партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука, который предварительно договорился о производстве российского препарата на территории Незалежной, на днях обвинили в госизмене. Впрочем, эксперты полагают, что дело против оппозиционера Зеленский затеял с далеко идущими целями.

Николай ВИКТОРОВ

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Вовка Шилов, 0505707696 и 0504230483, убивец хохлоТВАРЕЙ!
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Министр Степанов проигнорировал просьбу и ЗА ВА ФЛИЛ ЖИДорвскую ЗЕлупу! Сала укроДУРКЕ!
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